З'явився на заміну, але швидко пішов з поля: динамівець Супряга дебютував за італійський клуб

Форварду довірили на полі близько 25 хвилин.
Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга, який до кінця сезону виступатиме в оренді за "Сампдорію", дебютував за свою нову команду в матчі 24-го туру італійської Серії А проти "Сассуоло".
На 36-й хвилині зустрічі за рахунку 2:0 на користь своєї команди 21-річний українець вийшов на заміну замість іншого форварда Маноло Габб'ядіні, який отримав пошкодження.
Проте на полі Супряга пробув недовго. Уже на 59-й хвилині замість Владислава вийшов захисник Андреа Конті. Оскільки не було помітно, що українець отримав травму, то, швидше за все, це було суто тренерське рішення.
Матч завершився з рахунком 4:0 на користь генуезької команди.
- Після перемоги "Сампдорія" з 23 балами закріпилася на 16-му місці в турнірній таблиці Серії А. "Сассуоло" має 29 очок і 12-ту сходинку.
- У наступному поєдинку Серії А "блучерк'яті" 13 лютого на виїзді зіграють з "Міланом".
Раніше ТСН Проспорт писав, що "Сампдорія" представила Супрягу українською мовою.
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