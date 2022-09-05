"З'їхали у кювет і перекинулися кілька разів": відома українська тріатлоністка потрапила у ДТП за участі п'яного підлітка (відео)

Українська тріатлоністка Юлія Єлістратова потрапила в аварію за участю п'яного підлітка.

Про це Єлістратова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"На зустріч виїхала машина із п'яним підлітком за кермом. Щоб уникнути лобового зіткнення, ми з'їхали у кювет і перекинулися кілька разів. Якби це був не Dodge, я б, можливо, вже не писала цей пост. Завдяки надійності машини ми вижили. А ось сам пікап потребує дуже складного та дорогого ремонту", – написала вона.

facebook.com/yuliya.yelistratova

facebook.com/yuliya.yelistratova

Єлістратова зазначила, що волонтерить у Карпатах та розвозить їжу, медикаменти і необхідні речі для переселенців. ДТП сталася в той момент, коли вони поверталася з чергової поїздки.

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