З юними дебютантами: збірна України здивувала складом на наступний етап Кубка світу з біатлону

До складу на другий етап увійшли Віталій Мадзин та Олександра Меркушина.

Збірна України оголосила склад команди на другий етап Кубка світу-2022/2023 з біатлону, який відбудеться у Гохфільцені.

До заявки чоловічої збірної не потрапив капітан команди Дмитро Підручний, який має проблеми з коліном. Головний тренер команди Юрай Санітра розповів у коментарі Суспільному, що прилетів до Австрії з командою, але лише заради медичного обстеження.

Крім Підручного, до складу збірної України не увійшов біатлоніст Денис Насико, який відправився на Кубок IBU. Його замінить 19-річний дебютант Віталій Мандзина.

Склад чоловічої збірної України: Віталій Мадзин, Артем Прима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк та Богдан Цимбал.

У складі жіночої збірної України теж відбулися зміни. Замість Юлії Джими, яка пропустила перший етап через позитивний тест на коронавірус, та Ірини Петренко, що має проблеми з горлом, до Гохфільцену відправляться Анастасія Меркушина та Олександра Меркушина.

Склад жіночої збірної України: Анна Кривонос, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Дар'я Блашко та Олена Білосюк.

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