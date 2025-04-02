За часів Павелка в УАФ зникли 1,7 млрд гривень: шокувальні результати аудиту

Колишній голова УАФ Андрій Павелко

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Після призначення Андрія Шевченка на посаду голови Української асоціації футболу було ініційовано комплексний аудит УАФ. Результати перевірки шокували не лише футбольну спільноту, але й українське суспільство вцілому, адже виявили колосальні фінансові втрати.

Про це пише «Чемпіон» (УП).

За даними видання, звіт аудиторів стосувався діяльності УАФ від 2015 до 2023 року. В остаточному документі загальну суму втрат УАФ за досліджений період оцінили у понад 1,7 млрд гривень. Зауваимо, що це майже на 400 млн гривень більше, ніж сума, що вказувалась у попередніх результатах перевірки.

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Загальну суму втрат, на яку вказують аудитори, журналісти видання розділили на декілька підпунктів, що стосуються діяльності УАФ:

Newport — 544,3 млн грн

Депозити та Радомишль — 366,2 млн грн

ФФУ Продакшн — 286,2 млн грн

Придбані послуги — 271,5 млн грн

Система виплати винагород — 205,9 млн грн

Інше — 18,5 млн грн

Newport Management LTD

Найбільші фінансові втрати (544,3 млн грн) пов’язані з компанією Newport Management LTD, яка чомусь виступала посередником між УАФ та міжнародними футбольними організаціями.

У далекому 1999 році тоді ше Федерація футболу України (ФФУ — попередня назва УАФ) уклала агентську угоду з компанією Newport Management LTD (Британські Віргінські острови).

Компанія стала посередником, через яку УАФ отримувала кошти, що надавали ФІФА та УЄФА для розвитку українського футболу.

«З огляду на те, що УАФ має виключне право представляти футбол у ФІФА та УЄФА, в аудиторів виникли запитання як до самої агентської угоди, так і до звітності взаємовідносин асоціації з Newport», — зауважують у виданні.

За два роки, 2015-2016, аудит виявив найбільше порушень. Зокрема:

УАФ не відобразила в обліку цільове фінансування УЄФА розміром 12,6 млн євро (531 млн грн) .

Розбіжність між перерахованими Newport коштами та отриманими асоціацією (тоді ще федерацією) в сумі 331 тисячу євро (14 млн грн) .

Newport перераховував 11,4 млн євро (481 млн гривень) іншим стороннім юридичним особам. Їх аудитори класифікували як такі, що не мають відношення до футболу.

За даними досудового слідства, керівництво УАФ підозрювалось у заволодінні 3 271 481,17 євро, які надсилала УЄФА. У цій справі було повідомлено про підозру на той момент генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому та тодішній директорці Департаменту фінансів УАФ Євгенії Сагайдак, зазначає «Чемпіон».

Депозити та ПБК «Радомишль»

Видання пише, що втрати тут склали 366,2 млн грн.

Виявилося, що на 1 січня 2015 року в різних банках зберігалося 284,7 млн грн власності УАФ, які частково були на депозитах. Протягом 2015 року деякі банки були визнані неплатоспроможними, і УАФ втратила 2,467 млн євро.

Решту ж втрат (315,7 млн грн) у цій категорії УАФ зазнала від договору відступлення права вимоги з пиво-безалкогольним комбінатом «Радомишль», який сторони підписали 19 березня 2015 року.

«Золота» трава для футбольних полів

Згідно з інформацією видання, втрати тут склали 286,2 млн грн.

«ФФУ Продакшн» — дочірня компанія УАФ, яка закуповувала обладнання та сировину для роботи заводу з виготовлення штучних полів. Закупівлі обійшлися у понад 230 млн грн, що були здійснені через контрагента «S.D.T.FZE».

За інформацією видання, саме за цією справою заарештували Павелка та Запісоцького (на той момент генерального секретаря УАФ) у 2022 році. Зазначається, що вони «забезпечили обернення у власність підконтрольної співучасникам злочину компанії „S.D.T FZE“ (ОАЕ) коштів на суму 26 423 595,01 грн«.

Видання нагадує, що у 2017-2018 роках уряд виділив кошти для будівництва 761 спортивного майданчика по всій Україні. Мінрегіонбуд рекомендував закуповувати штучне покриття, яке виробляв лише завод Павелка, хоча вартість трави від ФФУ Продакшн була вища, ніж у компаній з Європи.

У цій справі УАФ підозрювалося у заволодінні 9 420 449,28 гривень під час будівництва стадіонів у Києві. Загалом по Україні збитки становлять близько 300 млн гривень.

«Космічні» зарплати іноземним спеціалістам

2015 року УАФ перепідписала контракт з легендарним футбольним арбітром П’єрлуїджі Колліною до літа 2019-го. Італієць був куратором українських суддів і мав отримувати 600 тисяч євро на рік. Проте вже 1 липня 2015-го (тобто через два тижні) сторони підписали додаткову угоду, і винагороду П’єрлуїджі збільшили у понад 2 рази, до 1,356 млн євро на рік. У контракті, за яким відомому арбітру збільшили зарплату вдвічі, замість підпису самого Колліни стоїть незрозуміла закарлючка.

За 6 років роботи в Україні П’єрлуїджі Колліна заробив, за неофіційною інформацією, 4 мільйони євро. За результатами аудиту було виявлено необґрунтовані виплати італійському спеціалісту в розмірі 3 мільйони 236,6 тисячі євро.

2015-го ще один відомий італійський арбітр Лучано Лучі обійняв посаду начальника відділу забезпечення арбітражу із графіком роботи 40 годин на місяць та окладом в розмірі 30,4 тисячі грн.

«У грудні 2016-го він отримував 47,1 тисяч грн, а вже у січні 2017 року УАФ виплатила Лучі 675,53 тисячі грн. На початку 2023-го зарплата зайшла за 700 тисяч грн. Але за останні 2 місяці 2023-го Лучано отримував по 49,35 тисячі. Тобто сума раптово зменшилася у 15 разів», — підрахували у виданні.

Крім того, аудит виявив ще низку сумнівних зарплат особам, які фактично не мали відношення до УАФ чи футболу загалом на суму 54,6 млн грн.

Гроші від ФІФА та УЄФА «роздерибанили»

У виданні пояснюють, що — не окрема категорія витрат, і врахована в інші пункти втрат УАФ (найбільше — в перший, Newport).

За інформацією видання, від 2015 до 2023 року включно УАФ отримала від УЄФА, ФІФА та інших донорів 3,7 мільярда грн, а використала 3,44 мільярда.

У 2017 році УЄФА виділила 4,5 млн євро на придбання інфраструктури освітньо-рекреаційного комплексу «Червона Рута» та, у разі залишку, використані для будівництва трьох тренувальних полів, модернізації деяких будівель та розбудови спортивної інфраструктури.

Пізніше сторони змінили цільове призначення коштів:

у 2017 році — на проєкт «Будівництво навчально-тренувального центру для національних збірних команд». УАФ планувала побудувати навчально-тренувальну базу в селі Княжичі.

у 2020 році — на проєкт «Будівництво мініполів в регіонах України»: 90 футбольних майданчиків з терміном реалізації — червень 2024 року.

УАФ реалізувала тільки одну частину проєкту в розмірі 1,5 млн євро. Близько 4 млн євро УАФ перенаправила на формування статутного капіталу ТОВ «ФФУ Продакшн».

У цій справі УАФ підозрюються у привласненні коштів УЄФА на загальну суму 8 794 500 євро. Футбольні бази у Княжичах досі не побудовані.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2022 року в будинку тоді ще президента УАФ відбулися обшуки. До журналістів ТСН потрапили відео слідчих дій. На кадрах видно, з яким розмахом живе футбольний функціонер.

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