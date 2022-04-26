За "дискредитацію" РФ і Криму: Усика позбавили звання "Почесного жителя Сімферополя"

За "дискредитацію" РФ і Криму: Усика позбавили звання "Почесного жителя Сімферополя"

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик був позбавлений звання "Почесного жителя Сімферополя".

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговій сесії незаконного органу влади Сімферополя.

"Позбавити звання "Почесний громадянин міста Сімферополя" Усика Олександра Олександровича за вчинення дій, спрямованих на дискредитацію Російської Федерації, Республіки Крим і муніципального утворення Міський округ Сімферополь Республіки Крим", - йдеться в рішенні Сімферопольської "міськради".

Усик отримав це звання в 2012 році "За значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, спортивну майстерність, досягнення високих результатів у спорті".

Нагадаємо, раніше окупаційна влада Криму позбавила Усика відзнаки "За вірність обов'язку" та звання "Заслужений працівник фізичної культури та спорту АРК".

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

35-річний спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Тим часом, російські окупанти оселилися у будинку українського чемпіона у Ворзелі. Згодом його дружина Катерина показала наслідки перебування окупантів в їхньому будинку.

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