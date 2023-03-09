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За два етапи до завершення сезону: став відомий переможець Кубка світу з біатлону-2022/23

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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За два етапи до завершення сезону: став відомий переможець Кубка світу з біатлону-2022/23

Йоганнес Бьо / Фото: Associated Press

Йоганнес Бьо вчетверте в кар'єрі завоював Великий кришталевий глобус.

Лідер збірної Норвегії Йоганнес Бьо здобув перемогу в загальному заліку Кубка світу з біатлону-2022/23.

29-річний норвежець забезпечив собі підсумковий тріумф достроково, за два етапи до завершення сезону.

Перед стартом передостаннього етапу Бьо випереджає свого співвітчизника Стурлу Легрейда на 399 очок. За решту гонок сезону максимум можна відіграти 450 очок. Однак обидва спортсмени заразилися коронавірусом і пропустять індивідуальну гонку в Естерсунді. 

Після "індивідуалки" поточного сезону на Кубку світу залишиться провести лише чотири особисті гонки, за які Легрейд максимально зможе набрати 360 очок. Таким чином, Бьо уже зараз став недосяжним у генеральній красифікації

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вже оголосив Йоганнеса переможцем загального заліку Кубка світу. Для нього це четвертий Великий кришталевий глобус у кар'єрі. Раніше Бьо вигравав головний трофей сезону 2019, 2020 та 2021 роках.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Великого кришталевого глобуса став француз Кантен Фійон-Має. Рекордсменом за цим показником є француз Мартен Фуркад, на рахунку якого сім трофеїв.

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Дата публікації
Перегляди
143
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