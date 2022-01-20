За голову схопилися навіть одноклубники: 15-річний футболіст бразильського клубу забив неймовірний шедевр (відео)

У голкіпера суперників не було жодних шансів.

Шалений за красою м'яч було забито в поєдинку Чемпіонату Бразилії між "Палмейрасом" U-20 та "Оесте" U-20 .

На 14-й хвилині зустрічі після серії рикошетів перед воротами "Оесте" м'яч завис на лінії штрафного майданчика, а форвард "Палмейраса" Ендрік склався і розкішною бісіклетою не залишив шансів голкіперу суперника.

Зазначимо, що цьому виконавцю лише 15 років. Утім, це не заважає йому створювати подібні дива, від яких за голову хапаються навіть одноклубники.

До вашої уваги відео з цим неймовірним взяттям воріт.

Поєдинок завершився розгромною перемогою "Палмейраса" з рахунком 5:2. У півфіналі Юніорського кубка команда Ендріка гратиме із "Сан-Паулу".

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