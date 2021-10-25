За голову схопилися навіть одноклубники: у Нідерландах забили один із найдивовижніших м'ячів у 2021 році (відео)

У стилі "удару скорпіона".

Просто шалений гол пощастило побачити вболівальникам у поєдинку 10-го туру Чемпіонату Нідерландів між " Гронінгеном " та АЗ Алкмаар .

На 20 хвилині зустрічі футболісту "Гронінгена" Сірілу Нгонге після подачі з лівого флангу вдався неймовірний удар п'ятою в дальній кут воріт опонента. 21-річний гравець відзначився в так званому "стилі скорпіона".

До вашої уваги відео з цим взяттям воріт, яке з'явилося на офіційній сторінці "Гронінгена" в Twitter.

Безумовно, цей м'яч претендувати на звання найкращого за підсумками не тільки туру, але й усього сезону.

"Гронінген" зрештою здобув перемогу з рахунком 2:0.

Додамо, що в українських уболівальників подібні "удари скорпіона" асоціюються з легендарним м'ячем, який забив ексгравець "Шахтаря" Матузалем в легендарному матчі Кубка УЄФА проти "Севільї".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання