За голову схопилися навіть одноклубники: у Нідерландах забили один із найдивовижніших м'ячів у 2021 році (відео)

У стилі "удару скорпіона".
Просто шалений гол пощастило побачити вболівальникам у поєдинку 10-го туру Чемпіонату Нідерландів між "Гронінгеном" та АЗ Алкмаар.
На 20 хвилині зустрічі футболісту "Гронінгена" Сірілу Нгонге після подачі з лівого флангу вдався неймовірний удар п'ятою в дальній кут воріт опонента. 21-річний гравець відзначився в так званому "стилі скорпіона".
До вашої уваги відео з цим взяттям воріт, яке з'явилося на офіційній сторінці "Гронінгена" в Twitter.
Moment van de Week: Wat een goal van @cyrilngonge27 !— FC Groningen (@fcgroningen) October 25, 2021
Highlights van #groaz staan nu online: https://t.co/IJ7p07Saux#trotsvanhetnoorden pic.twitter.com/2tetfnfMg0
Безумовно, цей м'яч претендувати на звання найкращого за підсумками не тільки туру, але й усього сезону.
- "Гронінген" зрештою здобув перемогу з рахунком 2:0.
Додамо, що в українських уболівальників подібні "удари скорпіона" асоціюються з легендарним м'ячем, який забив ексгравець "Шахтаря" Матузалем в легендарному матчі Кубка УЄФА проти "Севільї".