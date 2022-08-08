За голову схопився навіть суперник: у Франції забито шедевральний м'яч майже з 40 метрів (відео)

У другому за силою дивізіону Чемпіонату Франції забили видовищний гол ледве не з центру поля.

Так, під час гри 2-го туру Ліги 2 між "Лавалем" та "Генгамом" уболівальники стали свідками вишуканого за красою забитого м'яча у виконанні футболіста гостей - Жеремі Ліволана.

На 74 хвилині 24-річний півзахисник завдав неочікуваного, а головне - точного удару здалеку. Зазначимо, що під час пострілу до воріт було майже 40 метрів. Гол вийшов настільки шедевральним, що за голову схопився навіть один із гравців суперника.

До вашої уваги відео з цим неймовірним м'ячем.

Зрештою, сам поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "Генгаму".

"Генгам" із шістьма балами очолює турнірну таблицю Ліги 2. "Лаваль", своєю чергою, йде дев'ятим, маючи три очки.

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