За групове зґвалтування: зіркового бразильського футболіста засудили до 9 років в'язниці в Італії

За групове зґвалтування: зіркового бразильського футболіста засудили до 9 років в'язниці в Італії

Перебуваючи на батьківщині, гравець може уникнути ув'язнення.

Колишній нападник мадридського "Реала", "Манчестер Сіті" та "Мілана" бразилець Робіньо отримав дев'ять років позбавлення волі за групове сексуальне насильство.

Як повідомляє UOL, такий вердикт виніс римський суд за підсумками розгляду інциденту, який трапився дев'ять років тому в Мілані. У 2013 році Робіньо, який на той час грав за "россонері", та ще п'ять осіб у нічному клубі зґвалтували 23-річну албанську дівчину.

Рішення суду є остаточним, бразильський футболіст не має права його оскаржити.

Варто зауважити, що зараз 37-річний Робіньо проживає в Бразилії, яка не практикує видачу злочинців іншим державам. Італійський суд наполягатиме, щоб гравець відбув покарання в місцевій в'язниці, проте для цього необхідно передати відповідні документи до південноамериканської країни та дочекатися розгляду справи - жодні терміни цього процесу не передбачені.

Додамо, що в 2009 році Робіньо був заарештований і випущений під заставу за підозрою в зґвалтуванні в Англії, але справа була закрита.

Робіньо завершив ігрову кар'єру в 2020 році, не провівши жодного матчу за бразильський "Сантос", з яким підписав контракт у жовтні 2020-го.

Раніше бразилець виступав за за "Мілан", "Реал", "Сіті", "Гуанчжоу Евергранд", "Атлетіко Мінейро", турецькі "Сівасспор" та "Істанбул Башакшехір".

За збірну Бразилії Робіньо зіграв 100 матчів та забив 29 голів. У 2007 році він виграв із "Селесао" Кубок Америки.

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