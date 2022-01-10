За космічною траєкторією: український футболіст забив неперевершений гол в Іспанії (відео)

Це його перше взяття воріт в кар'єрі.

Український футболіст іспанського "Спортинга" Хіхон Василь Кравець відзначився неперевершеним м'ячем у Чемпіонаті Іспанії.

Так, 24-річний лівий захисник у рамках 23-го туру Сегунди (другого за силою дивізіону Іспанії, прим.) забив розкішний за видовищністю гол проти "Малаги".

На 42 хвилині протистояння українець оформив сольний прохід лівим флангом, який завершився ударом здалеку. Ігрове знаряддя за неймовірною траєкторією вразив дальню дев'ятку. До цього, схоже, абсолютно не був готовий голкіпер "анчоусів".

До вашої уваги відео з цим голом.

Цікаво, ще цей м'яч Кравця став для нього дебютним не тільки за клуб, але й взагалі в кар'єрі.