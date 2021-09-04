За крок до позначки в 100 медалей: підсумки 11-го дня Паралімпіади-2020 для України

За крок до позначки в 100 медалей: підсумки 11-го дня Паралімпіади-2020 для України

У скарбничці "синьо-жовтих" вже 98 нагород, з яких 24 - найвищого ґатунку.

У суботу, 4 вересня, в передостанній, 11-й змагальний день Паралімпійських ігор-2020 у Токіо українці змогли завоювати 4 нагороди: три срібні та одну бронзову.

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Наша атлети змагалися за медалі в чотирьох видах спорту: легкій атлетиці, кульовій стрільбі, веслуванні на байдарках і каное та тхеквондо. У трьох з них українцям вдалося поповнити медальний кошик. 4 вересня Україна вдруге закінчила виступи без золотих нагород у Токіо.

Усі медалі України в 11-й день Паралімпіади-2020

"Срібло" : Марина Мажула (веслування, байдарка-одиночка, 200 метрів, клас KL1), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 200 метрів, клас - T35), Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 200 метрів, клас - T12).

"Бронза" : Василь Ковальчук (кульова стрільба, пневматична гвинтівка, мікст, 50 метрів, клас SH2).

Таким чином, перед останнім змагальним днем в активі України 98 медалей у Токіо-2020: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Наша команда посідає шосте місце в медальному заліку.

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Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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