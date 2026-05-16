За крок до рекорду: Ярмоленко зрівнявся з Ребровим за голами в УПЛ

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко впритул наблизився до історичного бомбардирського рекорду української Прем'єр-ліги (УПЛ).

36-річний лідер "біло-синіх" реалізував пенальті вже на 3-й хвилині матчу 29-го туру УПЛ проти "Полтави", відкривши рахунок у грі.

Це 123-й гол Ярмоленка в УПЛ. Він наздогнав колишнього форварда киян Сергія Реброва, з яким тепер ділить друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України.

Рекордсменом УПЛ за кількістю забитих голів залишається ще один екснападник "Динамо" Максим Шацьких, на рахунку якого 124 м'ячі.

Контракт Ярмоленка з "Динамо" розрахований до завершення сезону-2025/26. Минулого літа він анонсував, що поточний сезон стане для нього останнім у ролі професійного футболіста.

У Ярмоленка для того, щоб повторити чи навіть побити рекорд Шацьких, є матч з "Полтавою" (зараз триває перший тайм — прим.) та поєдинок заключного туру проти "Кудрівки", який заплановано на 24 травня.

Наразі "Динамо" посідає четверте місце в УПЛ. Також підопічні Ігоря Костюка вийшли до фіналу Кубка України, де 20 травня на "Арені Львів" позмагаються за трофей "Черніговом", який виступає в Першій лізі.

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

