За крок від камбеку: "Будівельник" драматично вилетів з Кубка Європи ФІБА

Українська команда відіграла 16 очок в останній чверті, але до півфіналу турніру не вийшла.

Київський "Будівельник" припинив виступи в плейоф Кубка Європи ФІБА. Після мінімальної перемоги (73:72) над французьким "Шоле" в першому чвертьфінальному матчі український клуб зазнав поразки в поєдинку-відповіді.

Зустріч, яка відбулася у вівторок, 14 березня, у Франції, завершилася з рахунком 83:79 на користь господарів майданчика.

Першу чверть "Шоле" виграв з перевагою у 5 очок і втримав цей гандикап до великої перерви. Перед заключною 10-хвилинкою відрив французів збільшився до 14 очок, а вже в останньому періоді він становив 20 балів.

Але українська команда продовжила боротися і ледь не здійснила фантастичний камбек. Кияни зуміли скоротити відставання всього до чотирьох очок, проте для виходу до наступної стадії турніру цього виявилося замало.

Найрезультативнішим у складі "Будівельника" став Арчі Гудвін, в активі якого 23 очки.

Кубок Європи ФІБА. Чвертьфінал. Другий матч

"Шоле" – "Будівельник" – 83:79 (23:18, 20:20, 26:17, 14:24)

"Будівельник": Гудвін (23 очки), Близнюк (12 + 7 передач), Грант (12 + 7 підбирань), Зотов (10), Бобров (9), Берганемескел (5), Браун (5), Грицак (3)

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