За крок від "квітів": лідер збірної України фінішував у топ-10 в спринті на Кубку світу з біатлону

За крок від "квітів": лідер збірної України фінішував у топ-10 в спринті на Кубку світу з біатлону

Для "синьо-жовтих" це найкращий результат сезону в особистій гонці.

У четвер, 13 січня, у німецькому Рупольдингу відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону-2021/22.

Україна в цій гонці була представлена п'ятьма біатлоністами. Від "синьо-жовтих" першим на старт вийшов Дмитро Підручний ( 11-й стартовий номер). Окрім капітана нашої збірної, в спринті також виступили Антон Дудченко ( 29 ), Артем Прима ( 61 ), Богдан Цимбал ( 67 ) та Артем Тищенко ( 110 ).

Найкращим з українців за підсумками спринту став Підручний, який посів сьоме місце у фінішному протоколі. Для нашої збірної це найкращий результат поточного сезону в особистій гонці.

Переможцем спринту став француз Кантен Фійон-Майє, другий результат показав німець Бенедикт Долль, а топ-3 замкнув білорус Антон Смольський.

1. Кантен Фійон-Майє (Франція) - 23.23,7 (0-0)

2. Бенедикт Долль (Німеччина) - 7,2 (0-0)

3. Антон Смольський (Білорусь) - 32,1 (0-1)

...

7. Дмитро Підручний (Україна) - 47,1 (0-1)

17. Богдан Цимбал (Україна) - 1.01,8 (0-1)

22. Артем Прима (Україна) - 1.06,9 (0-1)

26. Антон Дудченко (Україна) - 1.15,1 (0-1)

90. Артем Тищенко (Україна) - 2.36,7 (0-2)

Напередодні, 12 січня, відбулася спринтерська гонка у жінок. На жаль, жодна з представниць України не потрапила навіть у топ-35.

14-15 січня в Рупольдингу відбудуться класичні естафети та гонки переслідування.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.

Читайте також:

Україна здобула першу медаль сезону на Кубку світу з біатлону

Передолімпійський етап Кубка світу з біатлону відбудеться без глядачів