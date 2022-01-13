За крок від "квітів": лідер збірної України фінішував у топ-10 в спринті на Кубку світу з біатлону

Для "синьо-жовтих" це найкращий результат сезону в особистій гонці.
У четвер, 13 січня, у німецькому Рупольдингу відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону-2021/22.
Україна в цій гонці була представлена п'ятьма біатлоністами. Від "синьо-жовтих" першим на старт вийшов Дмитро Підручний (11-й стартовий номер). Окрім капітана нашої збірної, в спринті також виступили Антон Дудченко (29), Артем Прима (61), Богдан Цимбал (67) та Артем Тищенко (110).
Найкращим з українців за підсумками спринту став Підручний, який посів сьоме місце у фінішному протоколі. Для нашої збірної це найкращий результат поточного сезону в особистій гонці.
Переможцем спринту став француз Кантен Фійон-Майє, другий результат показав німець Бенедикт Долль, а топ-3 замкнув білорус Антон Смольський.
1. Кантен Фійон-Майє (Франція) - 23.23,7 (0-0)
2. Бенедикт Долль (Німеччина) - 7,2 (0-0)
3. Антон Смольський (Білорусь) - 32,1 (0-1)
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7. Дмитро Підручний (Україна) - 47,1 (0-1)
17. Богдан Цимбал (Україна) - 1.01,8 (0-1)
22. Артем Прима (Україна) - 1.06,9 (0-1)
26. Антон Дудченко (Україна) - 1.15,1 (0-1)
90. Артем Тищенко (Україна) - 2.36,7 (0-2)
Напередодні, 12 січня, відбулася спринтерська гонка у жінок. На жаль, жодна з представниць України не потрапила навіть у топ-35.
- 14-15 січня в Рупольдингу відбудуться класичні естафети та гонки переслідування.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.
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