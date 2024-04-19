За крок від призначення: Зідана "сватають" на посаду головного тренера європейського гранда

51-річний француз близький до того, щоб очолити "Баварію".

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан від наступного сезону може стати керманичем мюнхенської "Баварії".

Як повідомляє Mundo Deportivo, сторони успішно провели переговори щодо можливого приходу француза на тренерський місток мюнхенського клубу.

Також зазначається, що Зідан одразу попросив керівництво німецького клубу про посилення складу, особливо лінії захисту – це одна з його умов для того, щоб прийняти пропозицію очолити "Баварію".

Для "Рекордмайстра" кандидатура Зідана є пріоритетною на заміну Томасу Тухелю, який залишить команду влітку.

51-річний Зідан перебуває без роботи після відходу з "Реала" влітку 2021 року.

Ще одним претендентом на посаду керманича баварців був нинішній головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман, який вже очолював мюнхенський клуб від 2021 до 2023 року. Але у п'ятницю, 19 квітня, Нагельсман подовжив контракт із Бундестім до 2026 року, тож він уже не є варіантом для "Баварії".

За п'ять турів до фінішу мюнхенці посідають друге місце у таблиці Бундесліги після нового чемпіона – леверкузенського "Баєра". Також підопічні Тухеля дісталися півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграють з мадридським "Реалом".

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