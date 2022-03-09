За крок від трофею: клуб Реброва вийшов до фіналу Кубка ліги ОАЕ

За крок від трофею: клуб Реброва вийшов до фіналу Кубка ліги ОАЕ

Команда українського фахівця подолала півфінальну стадію.

"Аль-Айн" під керівництвом українського тренера Сергія Реброва пробився до фіналу Кубка ліги ОАЕ.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу команда українського спеціаліста вдома зіграла внічию з "Аль-Джазірою" (0:0). Оскільки перший поєдинок завершився з рахунком 1:1, то "Аль-Айн" пройшов далі завдяки правилу виїзного гола.

У фіналі клуб Реброва зіграє проти "Шабаб Аль-Ахлі", який за сумою двох зустрічей переміг "Аль-Вахду" (1:0, 3:1).

Зазначимо, що в чемпіонаті ОАЕ "Аль-Айн" продовжує утримувати лідерство, випереджаючи найближчого переслідувача - "Аль-Вахду" - на чотири очки. Саме проти головного конкурента в боротьбі за чемпіонство команда Реброва на виїзді проведе наступний матч 12 березня.

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