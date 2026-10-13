За лаштунками головних перегонів світу: що вразило 15-річного українця в Баку

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«Чесно кажучи, я думав, що виграю конструктор і буду радіти за того, хто поїде на перегони, але я й уявити не міг, що це буду я», ― розповідає Максим.

фото надане організаторами проєкту «Формулюй мрії»

У столиці Азербайджану він був уперше, так само як і на найпрестижніших перегонах світу. За три дні хлопець отримав чимало вражень:

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«Складно повірити, але буквально за хвилину конструктори розбирають машину, знімають пошкоджені деталі і збирають її знову. Настільки швидка і злагоджена робота команди».

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Як відбулася поїздка Максима, можна побачити у відео:

Максим має аутизм і підвищену чутливість до гучних звуків, проте на автоперегонах більшість часу не надівав свої спеціальні навушники. Каже, що був настільки захоплений атмосферою, що майже не звертав уваги на гучність. Протягом кількох днів у Баку він спостерігав за перегонами, зокрема зі спеціальних екранів у гаражі, а навушники надівав лише ті, в яких міг послухати коментаторів. Уболівав за Арвіда Ліндблада та Ліама Лоусона, які, до речі, готувалися до перегонів у тому ж гаражі, де перебував він сам, і це справило на хлопця неабияке враження.

фото надане Максимом

Максим розповідає, що в гаражі хотілося все відчути на дотик. Наприклад, колеса машин, які готували до заїзду, були теплими ― і це запамʼяталося хлопцю.

«Цікавим моментом було оголошення та нагородження переможців, адже вони відкрили шампанське і почали обливатися ним. Атмосфера була дуже святковою», ― розповів Максим.

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Окрім того, хлопець став учасником трек-туру — екскурсії трасою на величезних вантажівках із відкритим дахом: проїжджав тим самим маршрутом, яким їдуть боліди. А ще спробував себе в ролі пілота на симуляторі перегонів.

фото надане Максимом

«Я вдячний Visa та Ощадбанку за проєкт для підлітків „Формулюй мрії“ та цю поїздку. Я бажаю, щоб здійснювалися і ваші плани та мрії, адже хто старається, у того все вийде. Сьогодні моя найбільша мрія ― перемога України, а також інтерсвіт ― місце, де поєднаються аутичний світ з нейротиповим. Де зникнуть усі барʼєри, а інклюзія буде в кожній деталі, в кожній школі і в суспільстві загалом. Я знаю, що колись у перегонах буде брати участь хлопець з аутизмом. Я хочу сказати лише одне: просто знай, що у тебе вже є група підтримки«, ― каже Максим Бровченко.

Баку вразило хлопця привітністю і гостинністю жителів, місцевою кухнею, але особливо сподобалась набережна, адже Максим народився у Бердянську, який зараз тимчасово окупований. Хлопець зізнається, що дуже хотів побачити море, і це бажання здійснилося у столиці Азербайджану.

фото надане Максимом

Максим ― творчий підліток. Уже майже сім років він малює космос, свої роботи розігрує на аукціонах, а всі зібрані кошти передає на допомогу ЗСУ. Також він провів понад 200 благодійних майстер-класів з малювання, під час яких розповідав, зокрема, про власний досвід життя з аутизмом. Крім цього, написав книгу про космос та презентував її на численних книжкових ярмарках, а також на фестивалі у Празі.

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фото надане Максимом

Для участі у проєкті «Формулюй мрії» від Ощадбанку та Visa українські підлітки мали поділитися в соціальних мережах історією про свою мрію та розповісти, як вони рухаються до неї попри труднощі. Фіналістів обирало журі проєкту, до складу якого увійшли спортивні коментатори Макс Подзігун та Віталій Волочай, відомий як v1lat, психологиня Світлана Ройз, ведучий та комік Єфим Константиновський, фронтмен гурту KARTA SVITU Іван Марунич, співачка Світлана Тарабарова, спортивна блогерка Анастасія Левченко та представники Ощадбанку і Visa.

фото надане організаторами проєкту «Формулюй мрії»

Оголошення фіналістів відбулося у «Місці Сили» благодійного фонду «Клуб Добродіїв». Максима, який відвідав автоперегони в Баку, обрали за допомогою рандомайзера. Ще 5 фіналістів отримали доступ до трансформаційної програми БФ «Клубу Добродіїв». А також 20 учасників проєкту ― тематичні набори LEGO.

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