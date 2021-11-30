За Мессі лише один голос: стало відомо, кому б тренери клубів УПЛ віддали "Золотий м'яч-2021"

За Мессі лише один голос: стало відомо, кому б тренери клубів УПЛ віддали "Золотий м'яч-2021"

Версія коучів українських клубів суттєво відрізняється від офіційних результатів.

У понеділок, 29 листопада , в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого футболіста 2021 року. " Золотий м'яч " за версією France Football цьогоріч отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі.

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Телеканал "Футбол" провів опитування серед тренерів української Прем'єр ліги, аби дізнатися їхню думку, хто ж цього року найбільше заслужив почесну нагороду.

Майже всі коучі українських клубів віддали перевагу форварду "Баварії" та збірної Польщі Роберту Левандовські. За нього проголосували Мірча Луческу ("Динамо"), Ігор Йовічевич ("Дніпро-1"), Юрій Максимов ("Ворскла"), Олександр Рябоконь ("Десна"), Юрій Гура ("Олександрія"), Юрій Вірт ("Верес"), Валерій Кривенцов ("Металіст 1925") , Ярослав Вишняк ("Колос"), Леонід Кучук ("Рух"), Олег Дулуб ("Львів"), Юрій Мороз ("Чорноморець") та Ігор Леонов ("Минай").

Друге місце - у нападника мадридського "Реала" Каріма Бензема, за якого голосували Роберто Де Дзербі ("Шахтар") і Сергій Лавриненко ("Інгулець").

За Мессі свій голос віддав лише керманич "Зорі" Віктор Скрипник. Також один голос отримав півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне, за якого голосував коуч "Маріуполя" Остап Маркевич.

Скріншот телеканалів "Футбол 1/2/3"

Мессі став володарем "Золотого м'яча" рекордний сьомий раз. Раніше Ліонель отримував цю нагороди у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, якому вручали "Золотий м'яч" п'ять разів.

Левандовські, який був визнаний найкращим форвардом 2021 року, посів друге місце у голосуванні на "Золотий м'яч-2021". Минулого року поляк був головним претендентом на престижну нагороду, але вона не вручалася через пандемію коронавірусу.

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