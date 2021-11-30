За Мессі лише один голос: стало відомо, кому б тренери клубів УПЛ віддали "Золотий м'яч-2021"

Версія коучів українських клубів суттєво відрізняється від офіційних результатів.
У понеділок, 29 листопада, в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого футболіста 2021 року. "Золотий м'яч" за версією France Football цьогоріч отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі.
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Телеканал "Футбол" провів опитування серед тренерів української Прем'єр ліги, аби дізнатися їхню думку, хто ж цього року найбільше заслужив почесну нагороду.
Майже всі коучі українських клубів віддали перевагу форварду "Баварії" та збірної Польщі Роберту Левандовські. За нього проголосували Мірча Луческу ("Динамо"), Ігор Йовічевич ("Дніпро-1"), Юрій Максимов ("Ворскла"), Олександр Рябоконь ("Десна"), Юрій Гура ("Олександрія"), Юрій Вірт ("Верес"), Валерій Кривенцов ("Металіст 1925") , Ярослав Вишняк ("Колос"), Леонід Кучук ("Рух"), Олег Дулуб ("Львів"), Юрій Мороз ("Чорноморець") та Ігор Леонов ("Минай").
Друге місце - у нападника мадридського "Реала" Каріма Бензема, за якого голосували Роберто Де Дзербі ("Шахтар") і Сергій Лавриненко ("Інгулець").
За Мессі свій голос віддав лише керманич "Зорі" Віктор Скрипник. Також один голос отримав півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне, за якого голосував коуч "Маріуполя" Остап Маркевич.
- Мессі став володарем "Золотого м'яча" рекордний сьомий раз. Раніше Ліонель отримував цю нагороди у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.
- Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, якому вручали "Золотий м'яч" п'ять разів.
- Левандовські, який був визнаний найкращим форвардом 2021 року, посів друге місце у голосуванні на "Золотий м'яч-2021". Минулого року поляк був головним претендентом на престижну нагороду, але вона не вручалася через пандемію коронавірусу.
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