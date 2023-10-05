"За межею можливого": ексчемпіон світу оцінив шанси Усика перемогти Ф'юрі

Ріккі Гаттон не сумнівається у тріумфі свого співвітчизника у бою за "абсолюта".

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Ріккі Гаттон дав прогноз на поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Британський боксер висловив впевненість у перемозі свого співвітчизника, заявивши, що в українця немає жодних шансів на успіх у бою за звання "абсолюта".

"Перемога Усика – це за межею можливого. Коли ми думаємо про Тайсона, то в хлопця є зріст і розмах рук. Він може боксувати як шульга або як ортодокс. Просто стояти або навіть сидіти і битися. Він може сидіти, похитувати корпусом і змусити вас хибити. Він може контратакувати.

Ф'юрі може робити все, що робить Усик, але в нього є перевага в силі та вазі. Так що я не бачу нічого, крім перемоги Тайсона", – наводить слова Гаттона Dazn.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на оголошення поєдинку з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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