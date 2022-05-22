"За мир в Україні": у зруйнованій російськими окупантами Бородянці відбувся благодійний футбольний турнір (відео)

"За мир в Україні": у зруйнованій російськими окупантами Бородянці відбувся благодійний футбольний турнір (відео)

В найбільш зруйнованому селищі на Київщині вперше провели великий благодійний футбольний турнір, який отримав назву "За мир в Україні".

Участь у футбольному заході взяли збірні футбольні команди міських голів, лікарів, будівельників, захисників та ветеранів Бородянщини та ФК "Маестро".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На площі біля вщент зруйнованого російськими окупантами центра соціально-психологічної реабілітації населення Бородянки відбулося урочисте відкриття турніру.

Директор дитячої спортивної школи Володимир Шома розповів, що ще місяць тому на футбольних полях цього спортивного комплексу у середмісті Бородянки пройти було неможливо, адже росіяни їх повністю зруйнували.

"Вони заїхали на стадіон танками заїхали БТРами. Викопали окопи собі на стадіоні, зорали це поле, виорали букву "V" і поле штучне було зруйноване технікою, ну для нас це жах", - зазначив він.

За кілька тижнів за допомогою батьків вихованців спортивної школи та волонтерів вдалося майже повністю відновити зелене покриття.

"Ми цим матчем намагаємось долучити людей які будуть надавати кошти на те, щоб відбудовувати якнайшвидше тому, що життя триває, як то не тяжко казати. І ми будемо відбудовувати" - розповів діджей Анатолій Старков, який займається волонтерством.

Бородянка – одне з містечок на Київщині, яке найбільш постраждале через російську навалу. Тут було закатовано та вбито сотні містян. Повністю, або частково зруйновано 75% будинків. Аби їх відбудувати потрібні гроші.

"Наша допомога є цільовою ми беремо конкретне адміністративне приміщення або конкретну школу або конкретний дитячий садочок і збираємо кошти під реставрацію чи ремонт" - розповіла волонтерка Світлана Легка.

"Ми всі з кожного містечка з кожної громади намагаємось допомогти тим, хто потребує допомоги, а футбол це як можливість побачитись і один одному як то кажуть звірити годинники що ми на правильному шляху", - додав міський голова Чоркова Володимир Шматько.

До війни тут тренувалися 800 дітей. Сьогодні тут серед глядачів маленькі вихованці спортивного комплексу, їхні батьки, місцеві жителі, та волонтери. Вони сподіваються, що зібрані гроші допоможуть повністю відновити спорткомплекс.

"Коли саме цілять в якійсь наші культурні скарби, пам’ятки, спортивні арени, іншого пояснення немає, тобто однозначно цілять в нашу культуру в нашу самоідентифікацію хочуть знищити те, про що ми думаємо те, ким ми є", - зазначила телеведуча Соломія Вітвіцька.

Переможцями турніру стала команда ФК "Маестро".

Всі зібрані кошти організатори турніру передадуть на відбудову інфраструктури селища.

У зруйнованій Бородянці відбувся благодійний футбольний турнір

Читайте також:

У боях з російськими загарбниками на Луганщині загинув призер чемпіонату світу з панкратіону

"Готові грати під бомбардуваннями та повітряними тривогами": бос клубу УПЛ - про новий сезон чемпіонату України

Вихованець "Карпат" загинув, захищаючи Україну від російських окупантів