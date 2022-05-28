За мить до вирішальної битви: яскраві фото фанатів "Ліверпуля" та "Реала" перед фіналом Ліги чемпіонів

За мить до вирішальної битви: яскраві фото фанатів "Ліверпуля" та "Реала" перед фіналом Ліги чемпіонів

У суботу, 28 травня, англійський "Ліверпуль" і мадридський "Реал" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2021/22. До Парижа підтримати улюблені клуби приїхало чимало уболівальників з Англії та Іспанії.

Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться на паризькому "Стад де Франс", який вміщує понад 80 тисяч уболівальників.

Шалену підтримку "Ліверпулю" та "Реалу" в головному поєдинку турніру приїхали забезпечити їхні віддані шанувальники.

До вашої уваги атмосферні світлини фанатів мерсисайдського і мадридського клубів із вулиць Парижа.

Головний арбітр фіналу між "Ліверпулем" і "Реалом" француз Клеман Тюрпен дасть стартовий свисток о 22:00 за київським часом.

Стежте за онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.

На шляху до фіналу англійський клуб посів перше місце в групі з "Атлетіко", "Порту" та "Міланом". А в плейоф команда Юргена Клоппа вибила "Інтер", "Бенфіку" та "Вільярреал" (2:0, 3:2).

Іспанський колектив також став переможцем свого квартету, де суперниками "вершкових" були "Інтер", "Шериф" і донецький "Шахтар". У плейоф підопічні Карло Анчелотті виявилися сильнішими за ПСЖ, "Челсі" та "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, спочатку фінальний матч Ліги чемпіонів повинен був прийняти Санкт-Петербург, але через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України, поєдинок перенесли до Парижа.

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