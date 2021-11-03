За ним плаче театр: бразильський футболіст розірвав соцмережі епічною симуляцією (відео)

Веллінгтон Сілва сам штовхнув суперника головою, а потім завалився на газон.

Надзвичайно кумедний епізод трапився в матчі Чемпіонату Японії між командами "Йокогама Марінос" і "Гамба Осака". Бразильський легіонер гостей Веллінгтон Сілва відзначився симуляцією, яка прославила його на весь світ.

Наприкінці поєдинку бразилець хотів завадити гравцю господарів Дайзену Маєді вкинути м'яч з-за бокової лінії та штовхнув його головою в плече. Після цього Веллінгтон подивився на арбітра та несподівано став симулювати удар з боку суперника. Схопившись за голову, він повалився на газон і лежачи зображав смертельні муки.

Рефері не купився на симуляцію Сілви і показав йому жовту картку. Однак це навряд чи засмутило Веллінгтона, адже його команда мінімально перемогла одного з лідерів чемпіонату - 1:0 .

Відео курйозного інциденту розлетілося соцмережами.

У поточному сезоні на рахунку 28-річного вінгера 27 матчів, 3 голи і 4 результативні передачі.

Клуб Веллінгтона на десять очок відірвався від зони вильоту і посідає 13-те місце. "Йокогама Марінос" залишилася на другій сходинці.

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