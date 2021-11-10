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За однієї умови: Роналду може покинути "Манчестер Юнайтед" вже наприкінці сезону - ЗМІ

За однієї умови: Роналду може покинути "Манчестер Юнайтед" вже наприкінці сезону - ЗМІ

Associated Press

Камбек на "Олд Траффорд" може бути недовгим.

Зірковий форвард англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду може покинути клуб після завершення сезону.

Про це повідомляє Express.

Змінити клубну прописку 36-річний португалець може за умови, якщо "червоні дияволи" не кваліфікуються до Ліги чемпіонів на сезон 2022/23. Уся річ в тому, що Роналду не хоче виступати в другому та третьому за престижністю єврокубках - Лізі Європи та Лізі конференцій відповідно.

Зазначимо, що Роналду повернувся на "Олд Траффорд" наприкінці серпня 2020 року, підписавши контракт із клубом на два роки з можливістю подовження угоди ще на сезон.

  • У складі "Манчестер Юнайтед" під час першого приходку Кріштіану провів 292 матчі і забив 118 м'ячів;
  • Цього сезону на його рахунку 13 матчів у всіх турнірах, дев'ять забитих голів та одна результативна передача;
  • Наразі "Манчестер Юнайтед" посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ. Після 11 поєдинків в активі команди Оле-Гунара Сульшера 17 пунктів. Від зони Ліги чемпіонів, куди потрапляють чотири найкращі команди Англії, "манкуніанці" відстають на п'ять балів.

Раніше Роналду відірвався на хейтерів після свого чергового рекорду.

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