За однієї умови: Роналду може покинути "Манчестер Юнайтед" вже наприкінці сезону - ЗМІ

За однієї умови: Роналду може покинути "Манчестер Юнайтед" вже наприкінці сезону - ЗМІ

Камбек на "Олд Траффорд" може бути недовгим.

Зірковий форвард англійського " Манчестер Юнайтед " Кріштіану Роналду може покинути клуб після завершення сезону.

Про це повідомляє Express.

Змінити клубну прописку 36-річний португалець може за умови, якщо "червоні дияволи" не кваліфікуються до Ліги чемпіонів на сезон 2022/23. Уся річ в тому, що Роналду не хоче виступати в другому та третьому за престижністю єврокубках - Лізі Європи та Лізі конференцій відповідно.

Зазначимо, що Роналду повернувся на "Олд Траффорд" наприкінці серпня 2020 року, підписавши контракт із клубом на два роки з можливістю подовження угоди ще на сезон.

У складі "Манчестер Юнайтед" під час першого приходку Кріштіану провів 292 матчі і забив 118 м'ячів;

Цього сезону на його рахунку 13 матчів у всіх турнірах, дев'ять забитих голів та одна результативна передача;

Наразі "Манчестер Юнайтед" посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ. Після 11 поєдинків в активі команди Оле-Гунара Сульшера 17 пунктів. Від зони Ліги чемпіонів, куди потрапляють чотири найкращі команди Англії, "манкуніанці" відстають на п'ять балів.

Раніше Роналду відірвався на хейтерів після свого чергового рекорду.

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