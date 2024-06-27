За пояс, від якого відмовився Усик: офіційно названо дату бою між Джошуа та Дюбуа

Колишні суперники українця позмагаються за титул IBF у надважкій вазі.
Британці Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа 21 вересня проведуть бій за чемпіонський пояс IBF у надважкій вазі.
Про це було офіційно оголошено на пресконференції у Лондоні, яка відбулась у середу, 26 червня.
Напередодні абсолютний чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик відмовився від титулу IBF.
Новим володарем цього пояса став Дюбуа який у ніч проти 2 червня достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF.
Тепер же Даніеля підвищили до повноцінного чемпіона IBF. Перший захист свого титулу він проводитиме 21 вересня у бою проти Джошуа на арені "Вемблі" Лондоні.
Напередодні британці провели першу дуель поглядів.
Head-to-head #JoshuaDubois, live on Sky Sports Box Office ⏳ pic.twitter.com/MhhbpSS7eM— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) June 26, 2024
Таким чином, Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Відтак у реванші між українцем та британцем Тайсоном Ф'юрі, який заплановано на 21 грудня в Ер-Ріяді, на кону вже не стоятиме пояс IBF, а з ним і статус "абсолюта".
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