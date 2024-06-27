За пояс, від якого відмовився Усик: офіційно названо дату бою між Джошуа та Дюбуа

Британці Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа 21 вересня проведуть бій за чемпіонський пояс IBF у надважкій вазі.

Про це було офіційно оголошено на пресконференції у Лондоні, яка відбулась у середу, 26 червня.

Напередодні абсолютний чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик відмовився від титулу IBF.

Новим володарем цього пояса став Дюбуа який у ніч проти 2 червня достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF.

Тепер же Даніеля підвищили до повноцінного чемпіона IBF. Перший захист свого титулу він проводитиме 21 вересня у бою проти Джошуа на арені "Вемблі" Лондоні.

Напередодні британці провели першу дуель поглядів.

Head-to-head #JoshuaDubois, live on Sky Sports Box Office ⏳ pic.twitter.com/MhhbpSS7eM — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) June 26, 2024

Таким чином, Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Відтак у реванші між українцем та британцем Тайсоном Ф'юрі, який заплановано на 21 грудня в Ер-Ріяді, на кону вже не стоятиме пояс IBF, а з ним і статус "абсолюта".

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