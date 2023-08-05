За рік до Ігор у Парижі: українська призерка Олімпіади-2020 несподівано завершила кар'єру

Віцечемпіонка Олімпіади-2020 з велотреку Олена Старікова завершила професійну кар'єру.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

27-річна Старікова свій останній старт провела у червні 2023 року на чемпіонаті України.

Рішення спортсменки стало несподіванкою, адже раніше вона говорила, що готуватиметься до чемпіонату світу, Ліги чемпіонів та кваліфікації на Олімпіаду-2024 в Парижі.

"Трохи відпочину (після Євро – прим.), але недовго – треба готуватися до чемпіонату світу. Далі Ліга чемпіонів, потім починається цілий рік відбору на Олімпійські ігри. Коли можна буде добре відпочити? Після 2024 року. Ось тоді буде перепочинок", – розповідала Олена в коментарі Суспільне Спорт.

Проте до заявки збірної України на ЧС-2023, який зараз триває у шотландському Глазго, Старікова не потрапила. Також Олена не змагалася на чемпіонаті Європи, що відбувався в лютому.

Нагадаємо, Старікова – срібна призерка Олімпіади-2020, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року в Токіо (Японія). Українка завоювала олімпійську медаль з велотреку у спринті.

Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі (Франція).

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