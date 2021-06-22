"За що "дикобрази" отримують мільйони?" Російський боксер-допінгіст жорстко "зацькував" свою збірну за провал на Євро-2020

Несподівана реакція ексчемпіона світу.

Зірка російського боксу Сергій Ковальов, який раніше був викритий у вживанні допінгу, відреагував на ганебну поразку своєї футбольної збірної від команди Данії (1:4) на Чемпіонаті Європи-2020.

Ексчемпіон світу в напівважкій вазі опублікував у сторіс Instagram фото з підсумковою турнірною таблицею у групі B, в якій команда із РФ фінішувала останньою. "За що взагалі ці "дикобрази" отримують мільйони?" - написав у коментарі до знімка боксер.

instagram.com/stories/sergeykrusherkovalev

Пізніше він поділився фото, на якому капітан російської збірної Артем Дзюба тримає в руках статуетку у вигляді чоловічого статевого органа, пригадавши тому історію з мастурбацією.

instagram.com/stories/sergeykrusherkovalev

Завершив своє "цькування" Ковальов кадром, в якому показав, у чому, на його думку, грали російські футболісти на Євро-2020.

instagram.com/stories/sergeykrusherkovalev

Збірна Росії (3 очки) фінішувала на останньому місці у квартеті В. Бельгійці (9 очок) посіли першу сходинку, Данія (3) - друга, Фінляндія (3) - третя.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Дзюба безглуздо виправдався за фіаско на Євро-2020.

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