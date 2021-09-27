"За Шевченка такого не було": Ігор Суркіс "розніс" Петракова за його ставлення до футболістів

"За Шевченка такого не було": Ігор Суркіс "розніс" Петракова за його ставлення до футболістів

Глава "біло-синіх" емоційно відреагував на ситуацію в головній команді країни.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував критику на адресу захисника своєї команди Олександра Караваєва з боку головного тренера збірної України Олександра Петракова і конфлікт керманича з одним із лідерів "синьо-жовтих" Русланом Малиновським.

"Я нормально ставлюся до кандидатури Петракова. І я знаю його як людину, яка "що має, то несе". Але це перша команда країни.

І мені здається, що потрібно прибрати приставку "в.о." Навіщо ця приставка? На Реброва ще довго можна чекати. Якщо хочете Реброва, то виплачуйте компенсацію. А якщо не хочете, то призначайте. Кажуть, що Петраков, якщо виведе на ЧС-2022, то повезе збірну до Катару. А я не впевнений у цьому.

Вважаю, що провальний відбір. Так, із Францією зіграли добре, але втратили свої очки в інших матчах. А потім звинувачуються гравці "Динамо". То не викликайте їх до збірної. Не треба.

Такого за Шевченка не було. Якщо не готовий гравець, то не включайте до заявки. Це мудрість тренера. Не потрібно виносити це на публіку. Сьогодні образили Караваєва, а завтра будь-кого іншого.

У мене було багато розмов із гравцями "Динамо", але це все всередині було. Якщо публічно ображають мого гравця, то як його приводити до тями? Малиновський, я вважаю - провідний футболіст. Потрібно домовлятися з ним", - цитує Суркіса сайт телеканалів "Футбол 1/2/3".

У жовтні збірна України проведе два поєдинки кваліфікації на мундіаль: проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.

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Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше за команду Петракова.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

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