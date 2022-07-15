За три дні до завершення змагань: Україна встановила власний абсолютний рекорд за кількістю медалей на Всесвітніх іграх

Збірна України продовжує успішно виступати на Всесвітніх іграх-2022, що тривають у Бірмінгемі (США).

За три дні до завершення змагань Україна має 32 нагороди - 9 золотих, 9 срібних, 14 бронзових. Це новий абсолютний рекорд "синьо-жовтих" за кількістю медалей на Всесвітніх іграх.

Попередній рекорд було встановлено у 2009 року, коли Україна за одні Всесвітні ігри здобула 29 медалей. Зазначимо, що тоді національна команда виборола 31 нагороду, але два "золота" забрали через допінг

На Всесвітніх іграх-2022 після семи днів змагань Україна йде четвертою в медальному заліку.

У четвер, 14 липня, до активу команди додалися два "срібла" та чотири "бронзи" в двох видах спорту – кікбоксингу та спортивному скелелазінні.

У скелелазінні в дисципліні швидкість бронзовим призером Всесвітніх ігор став 20-річний Ярослав Ткач. Ключовим було українське дербі у чвертьфіналі: Ткач випередив титулованого Даниїла Болдирєва та вийшов у півфінал. Свою півфінальну дуель він програв, але переміг за третє місце – показав свій найкращий результат, пройшов дистанцію за 5:56 секунди та виграв "бронзу".

У кікбоксингу до медальних сутичок дійшли п’ять українців (усього шість вагових категорій було) – два змагалися у "золотих фіналах", а три — у "бронзових".

Обидва "золоті фінали" українським кікбоксерам не підкорилися, натомість в усіх "бронзових" перемогли саме українці. Відтак, срібними призерами Всесвітніх ігор стали Орфан Сананзаде (вага до 63.5 кг) та Віталій Дубіна (до 71 кг). А "бронзу" здобули Дарина Іванова (вага до 52 кг), Аліна Мартинюк (вага до 60 кг) та Роман Щербатюк (вага понад 91 кг).

Усі медалі України на Всесвітніх іграх-2022:

"золото": Софія Гречко (підводне плавання), Анжеліка Терлюга (карате), Аніта Серьогіна (карате), Володимир Рисієв (паверліфтинг), Світлана Яромка (сумо), Важа Даіаурі (сумо), Іванна Березовська (сумо), Олексій Бичков (паверліфтинг), Богдан Колмаков (паркур)

"срібло": Станіслав Горуна (карате), Софія Гречко (підводне плавання), Микола Баранник (паверліфтинг), Іванна Березовська (сумо), Демід Караченко (сумо), Карина Колесник (сумо), Аліна Крисько (ушу), Орфан Сананзаде (кікбоксинг), Віталій Дубіна (кікбоксинг)

"бронза": Анастасія Дерев'янко (паверліфтинг), Лариса Соловйова (паверліфтинг), Святослав Семикрас (сумо), Данило Ковальов (паверліфтинг), Анастасія Антоняк (підводне плавання), Тетяна Мельник (паверліфтинг), Олександр Вересюк (сумо), Світлана Ярьомка (сумо), Роман Рева (ушу), Вікторія Онопрієнко (художня гімнастика), Дарина Іванова (кікбоксинг), Аліна Мартинюк (кікбоксинг), Роман Щербатюк (кікбоксинг), Ярослав Ткач (спортивне скелелазіння)

Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляє 103 спортсмени у 19 дисциплінах.

Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

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