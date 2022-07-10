"За три рублі продав неньку": українського олімпійського чемпіона "рознесли" за участь у льодовому шоу в РФ

Віцепрезидент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко отримав величезний шквал критики на свою адресу після свого виступу на льодовому шоу в російському Сочі.

Олімпійський чемпіон з фігурного катання Віктор Петренко оскандалився, зіграв одну з ролей у виставі Тетяни Навки - дружини прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Вчинок Петренко засудили відомі українські спортсмени, а також Національний олімпійський комітет.

"НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у Сочі - на території країни-агресорки, що веде жорстоку війну проти України. Така поведінка, такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України", - йдеться в заяві НОК.

Український фігурист Максим Нікітін жорстко "пройшовся" по Петренку на своїй сторінці в Instagram.

"Огидний вчинок громадянина України, олімпійського чемпіона, віцепрезидента федерації фігурного катання України. Після того, як людина прокинулася рано-вранці від вибухів, завданих 24 лютого російськими фашистами, після того, як провела багато часу під обстрілами російської худоби в Україні, поїхала розважати агресора в льодовому шоу імені дружини прессекретаря головного терориста світу.

Шоу Навки, у якому беруть участь російські спортсмени, які відкрито підтримували війну в Україні на мітингу в Москві, спортсмени, які вже після початку повномасштабної війни в Україні були нагороджені особисто Путіним. Це не сором, це не ганьба - це зрада своєї країни. Це зрада своєї батьківщини. Дуже соромно, що є такі українці. Дуже сподіваюся, що це не буде приховано від загальних очей. І кожен дізнається, що українець, одесит Віктор Петренко - зрадник України", - написав Нікітін.

Лілія Батутіна, тренерка української спортивної пари Софії Голіченко та Артема Даренського, вважає, що Петренко помер як олімпійський чемпіон України.

"Помер як олімпійський чемпіон України. Ганебно, продатися за бабло, поки люди гинуть у його країні. І його рідне місто обстрілюють ракетами. Я просто сподіваюся, що його більше не пустять до країни", - написала Батутіна в соцмережі.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич у Twitter також висловив свою позицію щодо ганебного вчинка Петренка.

"За три рубля продав неньку. Бридко… На п'ятому місяці повномасштабної війни Віктор Петренко, чемпіон Олімпійських ігор-1992, взяв участь у льодовому шоу в Сочі (шоу Тетяни Навки, а Тетяна - дружина Пєскова). Це минуле українського фігурного катання, яке, нарешті, буде викинуте на смітник.

А майбутнє - за нашими талановитими молодими спортсменами, такими як Шмуратко, Назарова, Нікітін, Кокура та іншими, які мають чітку позицію та роблять все можливе для підтримки України", - написав Гераскевич.

На момент початку широкомасштабної війни Петренко перебував в Україні. Відтоді він виклав в Instagram єдиний пост зі словами "Ні війні" російською та англійською мовами. Жодних заяв на підтримку українських військових чи звинувачень на адресу Росії функціонер не публікував.

Петренко - володар олімпійського "золота" 1992 року на Іграх у Альбервілі (Франція). Також українець завоював бронзову нагороду Олімпіади-1988 і тричі був призером чемпіонатів світу, а 1992 року піднявся на найвищу сходинку світового п'єдесталу.

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