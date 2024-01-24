За трофей поборються з Мудриком: "Ліверпуль" вийшов до фіналу Кубка англійської ліги (відео)

Володар Кубка англійської ліги визначиться у протистоянні між "Челсі" та "Ліверпулем".

"Ліверпуль" на виїзді зіграв унічию з "Фулгемом" у матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги. Поєдинок на стадіоні "Крейвен Коттедж" у Лондоні завершився з рахунком 1:1 .

У першій грі "Ліверпуль" вдома за три хвилини здійснив камбек і переміг з рахунком 2:1. Тож "дачникам" необхідно було вигравати другий матч, аби розраховувати на вихід до фіналу.

Зробити цього лондонцям не вдалося. Уже на 11-й хвилині "мерсисайдців" вивів уперед Луїс Діас, якому асистував 20-річний Джарелл Кванса.

У другому таймі "Фулгем" відігрався – на 77-й хвилині Ісса Діоп забив після передачі Гаррі Вілсона. Однак цього "дачникам" виявилося замало для виходу до наступної стадії – за підсумками двох матчів "Ліверпуль" переміг з рахунком 3:2.

Огляд матчу "Фулгем" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

У фіналі Кубка англійської ліги команда Юргена Клоппа зіграє проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика. Напередодні "сині" взяли нищівний реванш у "Мідлсбро" після мінімальної поразки в першому матчі, завдяки чому вийшли до вирішального поєдинку турніру.

Фінал Кубка англійської ліги між "Челсі" та "Ліверпулем" відбудеться 25 лютого на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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