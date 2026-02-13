ТСН у соціальних мережах

За титул, від якого відмовився Усик: офіційно оголошено про бій Вордлі – Дюбуа

Поєдинок між британцями відбудеться 9 травня в Манчестері.

Вордлі – Дюбуа

Вордлі – Дюбуа / x.com/Queensberry

Британський чемпіон світу в надважкій вазі Фабіо Вордлі захищатиме титул WBO у бою проти свого співвітчизника Даніеля Дюбуа.

Промоутерська компанія Queensberry Promotions офіційно оголосила, що поєдинок Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня в Манчестері.

Зазначимо, що Вордлі став володарем пояса WBO у листопаді минулого року після того, як українець Олександр Усик відмовився від титулу й втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Фабіо, який у жовтні минулого року нокаутом переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона WBO. Вордлі вперше боронитиме чемпіонський пояс.

Дюбуа востаннє виходив на ринг у липні минулого року, коли нокаутом програв Усику в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. До цього Даніель володів поясом IBF, який йому також дістався через те, що Олександр добровільно його звільнив.

Раніше повідомлялося, що відомий український боксер здобув перемогу над росіянином.

