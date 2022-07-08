"За які нас три-чотири роки повернуть, ви де живете": російський тренер не вірить у швидке зняття "бану" для РФ від УЄФА

Керманич ЦСКА обрушився із різкою критикою на тих, хто думає про зняття санкцій з боку Європейського футбольного союзу (УЄФА) вже перед наступним сезоном.

Про це Григорян заявив в ефірі пропагандистського телеканалу "Матч ТВ", пише Чемпіонат.com.

Він звинуватив функціонерів у невмінні вести стратегічне планування у сфері. При цьому він не бачить перспектив повернення Росії до європейського футболу у найближчі чотири роки.

"Ви в своєму розумі? Наступного року, можливо, за рік нас повернуть до УЄФА? Ви знущаєтеся? Ви де живете? Ви ж люди, ви керівники. У вас стратегічно мозок має бути влаштований. Ви романтики? За який нахр*н рік нас повернуть, за які нас три-чотири роки повернуть? Ви взагалі про що?", - наголосив тренера ЦСКА.

Додамо, що УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в наступному сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.