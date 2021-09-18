"За жодні спокуси": скандальний український боксер відмовився взяти громадянство Росії

Іван Редкач поставив крапку в нашумілій історії.

Український боксер Іван Редкач, який раніше заявив, що йому запропонували 500 тисяч доларів за громадянство Росії, оголосив своє рішення у соцмережах.

35-річний спортсмен родом із Сумської області написав у себе в Instagram, що дуже любить Україну і за жодні гроші не погодиться змінити громадянство. Редкач наклав на відео, де тримає український паспорт, пісню гурту "Ґринджоли" "Разом нас багато".

У пості також не обійшлося без традиційного вже для Івана тролінгу.

"Шановні хейтери і мої любі друзі, громадянство України я не поміняв. За жодні спокуси. Я дуже люблю Україну, а ще мені подобається наш крутий президент. Володимир Зеленський - один з найкращих, після Віктора Федоровича Якубовича. Якубович був одним із найкращих президентів в історії України. Разом нас багато, нас не подолати. Видихайте", - написав Редкач.

instagram.com/ivan_redkach_11

Додамо, що за день до цього Редкач виклав в Instagram фото з порожнім чеком, натякаючи на те, що прийняв пропозицію з РФ.

"Чек отримав, а ось паспорт чекаю", - підписав знімок боксер.

instagram.com/ivan_redkach_11

Редкач на професійному ринзі провів 31 поєдинок: здобув 23 перемоги (18 нокаутом), зазнав 6 поразок і один раз звів бій до нічиєї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

У своєму останньому бою Іван скандально програв американцеві Реджису Прогрейсу. Спочатку американцеві присудили перемогу технічним рішенням, однак згодом комісія змінила результат поєдинку на виграш боксера зі США технічним нокаутом.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Редкач образив українців, назвавши їх "жебраками в душі".

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