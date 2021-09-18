"За жодні спокуси": скандальний український боксер відмовився взяти громадянство Росії

Іван Редкач поставив крапку в нашумілій історії.
Український боксер Іван Редкач, який раніше заявив, що йому запропонували 500 тисяч доларів за громадянство Росії, оголосив своє рішення у соцмережах.
35-річний спортсмен родом із Сумської області написав у себе в Instagram, що дуже любить Україну і за жодні гроші не погодиться змінити громадянство. Редкач наклав на відео, де тримає український паспорт, пісню гурту "Ґринджоли" "Разом нас багато".
У пості також не обійшлося без традиційного вже для Івана тролінгу.
"Шановні хейтери і мої любі друзі, громадянство України я не поміняв. За жодні спокуси. Я дуже люблю Україну, а ще мені подобається наш крутий президент. Володимир Зеленський - один з найкращих, після Віктора Федоровича Якубовича. Якубович був одним із найкращих президентів в історії України. Разом нас багато, нас не подолати. Видихайте", - написав Редкач.
Додамо, що за день до цього Редкач виклав в Instagram фото з порожнім чеком, натякаючи на те, що прийняв пропозицію з РФ.
"Чек отримав, а ось паспорт чекаю", - підписав знімок боксер.
- Редкач на професійному ринзі провів 31 поєдинок: здобув 23 перемоги (18 нокаутом), зазнав 6 поразок і один раз звів бій до нічиєї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.
- У своєму останньому бою Іван скандально програв американцеві Реджису Прогрейсу. Спочатку американцеві присудили перемогу технічним рішенням, однак згодом комісія змінила результат поєдинку на виграш боксера зі США технічним нокаутом.