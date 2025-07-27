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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
852
Час на прочитання
2 хв

"За жодні гроші": Ф'юрі назвав двох боксерів, з якими ніколи не битиметься

"Циганський король" вважає цих боксерів своїми "братами".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, з якими двома боксерами він ніколи не битиметься.

В інтерв'ю The Sun британець заявив, що не погодиться на поєдинки з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером і тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом, оскільки вважає їх своїми "братами".

"Вони – мої два брати. Обидва – прекрасні хлопці, і обидва – майбутні чемпіони світу в надважкій вазі. Агіт Кабаєл та Джозеф Паркер… Паркер вже був чемпіоном, тож він знає, що до чого.

Я бажаю їм усього найкращого, і я не битимусь із жодним з них за жодні гроші, тому що є речі, які цього не варті", – сказав Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі відреагував на перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. "Циганський король" укотре висловив бажання провести третій поєдинок з українцем.

Ф'юрі ще до бою-реваншу між Усиком і Дюбуа викликав Олександра на трилогію, запропонувавши йому провести поєдинок 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Зазначимо, що 2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Усиком в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення вирушити на пенсію.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

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