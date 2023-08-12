Забарний допоміг "Борнмуту" врятувати нічию на старті АПЛ, "Евертон" без Миколенка зазнав поразки

Відбулися ще два поєдинки стартового туру чемпіонату Англії за участю команд, в яких грають українці.

У матчах 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24 "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного вдома зіграв унічию ( 1:1 ) з "Вест Гемом", а "Евертон" іншого оборонця збірної України Віталія Миколенка на власному полі поступився "Фулгему" ( 0:1 ).

"Борнмут" пропустив гол у поєдинку з "молотобійцями" на початку другого тайму – Джеррод Бовен на 51-й хвилині відзначився після передачі Томаша Соучека.

Проте наприкінці зустрічі "вишням" вдалося врятуватися від поразки – на 82-й хвилині Забарний розпочав атаку своєї команди, яку влучним ударом завершив Домінік Соланке.

Зазначимо, що Ілля вийшов у стартовому складі "вишень" та провів на полі весь матч.

У наступному турі "Борнмут" 19 серпня на виїзді зіграє з "Ліверпулем", а "Вест Гем" днем пізніше прийматиме "Челсі".

У паралельному матчі стартового туру АПЛ "Евертон" мінімально програв "Фулгему". Єдиний гол у складі "дачників" на 73-й хвилині забив Боббі Рід, якому асистував Андреас Перейра.

Миколенко весь матч провів на лавці для запасних. Українець лише на початку серпня відновився після травми.

У 2-му турі АПЛ "іриски" 20 серпня на виїзді зустрінуться з "Астон Віллою", а "Фулгем" днем раніше прийматиме "Брентфорд".

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