Забарний ефектним передгольовим пасом допоміг "Борнмуту" знищити суперника в Кубку Англії (відео)

"Вишні" розгромили команду ще одного українця та вийшли до 1/8 фіналу Кубка Англії.

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного розбив "Свонсі" у домашньому матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Віталіті" завершився з рахунком 5:0 .

Усі п'ять голів " "вишні" забили в першому таймі. Відзначилися Ллойд Келлі, Алекс Скотт, Луїс Сіністерра, Девід Брукс і Домінік Соланке.

Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та відіграв весь матч. 21-річний українець взяв участь у другому забитому м'ячі у ворота "лебедів", віддавши красиву передгольову передачу зі своєї половини поля.

Додамо, що український форвард "Свонсі" Микола Кухаревич потрапив до заявки на цей поєдинок, але на полі так і не з'явився.

Огляд матчу "Борнмут" – "Свонсі"

Матчі 1/8 фіналу Кубка Англії відбудуться наприкінці лютого. Наступний матч "Борнмут" проведе 1 лютого на виїзді проти "Вест Гема" в англійській Прем'єр-лізі.

"Свонсі" 30 січня завітає в гості до "Лестера" у поєдинку Чемпіоншипу (другого англійського дивізіону – прим.).

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