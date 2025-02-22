Забарний отримав червону картку: "Борнмут" програв "Вулвергемптону" в поєдинку АПЛ (відео)

"Борнмут" зазнав поразки від "Вулвергемптона" в домашньому матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Віталіті" у Борнмуті завершився з рахунком 0:1 .

Ключовим моментом зустрічі стало вилучення українського захисника "вишень" Іллі Забарного на 31-й хвилині зустрічі. 22-річний вихованець київського "Динамо" отримав пряму червону картку за грубий підкат на половині поля суперника.

Для Забарного це перше вилучення у складі англійського клубу, за який він виступає від січня 2023 року.

Єдиний гол у цьому матчі "вовки" забили на 36-й хвилині, скориставшись чисельною перевагою. Автором переможного результативного удару став Матеус Кунья.

Огляд матчу "Борнмут" – "Вулвергемптон"

Після цієї поразки "Борнмут" (43 очки) посідає п'яте місце в АПЛ. "Вулвергемптон" (22 бали) розташовується на 17-й позиції, відірвавшись від зони вильоту на відстань 5 пунктів.

У наступному турі команда Забарного завітає у гості до "Брайтона", а "вовки" приймуть "Фулгем". Обидва матчі відбудуться 25 лютого.

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