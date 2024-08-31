Забарний переміг Миколенка: "Борнмут" здійснив шалений камбек проти "Евертона" в АПЛ

"Вишні" поступалися у два м'ячі, але в кінцівці перевернули гру та вирвали перемогу.

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного здолав "Евертон" свого співвітчизника та колеги за амплуа Віталія Миколенка в матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:3 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих м'ячів. На старті другого тайму "іриски" двічі вразили ворота гостей – на 50-й хвилині рахунок відкрив Майкл Кін, а через сім хвилин відзначився Домінік Калверт-Льюїн.

До 87-ї хвилини "вишні" програвали з різницею у два м'ячі, але змогли оформити фантастичний камбек. Спочатку один гол відіграв Антуан Семеніо. А в компенсований час "Борнмут" забив ще двічі та вирвав перемогу.

На 90+2-й хвилині рахунок зрівняв Льюїс Кук, а вирішальний гол на 90+6-й хвилині в активі Луїса Сіністерри.

Обидва українці вийшли на поле у ​​стартових складах своїх команд і провели повний матч.

Огляд матчу "Евертон" – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Борнмут" з 5 очками піднявся на сьоме місце в АПЛ. "Евертон" замикає турнірну таблицю – підопічні Шона Дайча програли всі три поєдинки на старті чемпіонату.

У наступному турі мерсисайдський клуб 14 вересня на виїзді протистоятиме "Астон Віллі", а підопічні Андоні Іраоли того ж дня приймуть "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.

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