Забарний підписав контракт з англійським "Борнмутом": що відомо про контракт та новий клуб українця

Захисник київського "Динамо" та збірної України Ілля Забарний підписав контракт з англійським "Борнмутом".

Про це повідомляє пресслужба "Динамо".

"Київське "Динамо" досягло угоди з англійським "Борнмутом" про трансфер 20-річного центрального захисника Іллі Забарного", – йдеться в повідомленні.

За умовами трансферу клуби також погодили проведення благодійного товариського матча. Іншої офіційної інформації про трансфер поки немає.

Проте за інформацією ЗМІ, "Динамо" отримає за захисника близько 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Transfermarkt оцінює Забарного у 15 мільйонів євро. За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, Забарний підписав контракт на п'ять із половиною років.

EXCLUSIVE: Ilya Zabarnyi here signing the contract as Bournemouth player, deal revealed yesterday — and finally completed. #DeadlineDay



Deal valid until June 2028, huge one for Bournemouth with excellent recruiting again after Hamed Traoré.



Here we go confirmed ✅ pic.twitter.com/k2OuCk7rK3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

Зазначимо, що "Борнмут" є одним із аутсайдерів АПЛ і перебуває в зоні вильоту, на 18-му місці – третьому з кінця. Конкурентом нового клубу Забарного у боротьбі за виживання в АПЛ є "Евертон", за який виступає інший екс-"динамівець" Віталій Миколенко.

Загалом за київське "Динамо" Забарний провів 84 матчі (50 в УПЛ, 4 - у Кубку та Суперкубку України, 30 - в єврокубках) та забив 1 м'яч.

Раніше повідомлялося, що легіонер "Динамо" Томаш Кендзьора перейшов до грецького ПАОКа. Лідер киян Віктор Циганков у зимове трансферне вікно перейшов до іспанської "Жирони".

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