Забарний забив дебютний гол в АПЛ і допоміг "Борнмуту" здійснити суперкамбек проти "Лутона" (відео)

"Вишні" програвали 0:3 до перерви, але в другому таймі переламали перебіг зустрічі та вирвали перемогу.

Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний відзначився дебютним голом за англійський клуб. Наш співвітчизник забив у перенесеному матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Лутона" (4:3).

Цей поєдинок було перенесено з 16 грудня, коли у другому таймі капітан "Лутона" Том Лок'єр знепритомнів на полі. Той матч не дограли й було ухвалене рішення його повністю переграти.

У першому таймі новачок елітного дивізіону шокував господарів трьома голами: відзначилися Тахіт Чонг, Чедозі Огбене та Росс Барклі.

Проте після перерви підопічні Андоні Іраоли зуміли здійснити феєричний камбек. На 50-й хвилині ворота гостей розпечатав Домінік Соланке.

А потім на 62-й хвилині забив Забарний. 21-річний українець вдало зіграв на добиванні після подачі з кутового та головою спрямував м'яч до сітки – гравець "Лутона" намагався запобігти голу, але вибив м'яч уже після того, як він перетнув лінію воріт.

Zabarnyi score for Bournemouth!



Bournemouth 3-2 Luton Town pic.twitter.com/vwDH0MM0pw — Heaven Football (@heavenfootball_) March 13, 2024

На цьому "вишні" не зупинилися і ще двічі вразили ворота суперника. На 64-й хвилині влучного удару завдав Антуан Семеніо, а на 83-й хвилині він же оформив дубль і приніс господарям надвольову перемогу.

Огляд матчу "Борнмут" – "Лутон"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Борнмут" (35 очок) посідає 13-те місце в АПЛ. "Лутон" (21 бал) перебуває в зоні вильоту на 18-й позиції – від рятівної 17-ї сходинки команду відділяє три залікові пункти.

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