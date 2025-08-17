- Дата публікації
Забарний дебютував: ПСЖ із перемоги стартував у новому сезоні чемпіонату Франції (відео)
Підопічні Луїса Енріке успішно розпочали захист чемпіонського титулу.
ПСЖ на виїзді обіграв "Нант" у матчі 1-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26. Поєдинок на "Стад де ла Божуар" в Нанті завершилася з рахунком 0:1.
Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Луїса Енріке забили на 67-й хвилині. Перемогу чинним чемпіонам Франції приніс точний удар португальського півзахисника Вітіньї.
Український захисник Ілля Забарний, який менш ніж тиждень тому перейшов до ПСЖ з англійського "Борнмута", в цьому матчі дебютував за свою нову команду. 22-річний українець вийшов у стартовому складі парижан і відіграв до фінального свистка.
Огляд матчу "Нант" – ПСЖ
У другому турі чемпіонату Франції паризький клуб 22 серпня прийме "Анже", а "Нант" 24 серпня завітає у гості до "Страсбурга".
Раніше повідомлялося, що ПСЖ здійснив видовищний камбек і у серії пенальті здолав "Тоттенгем", завоювавши Суперкубок УЄФА.