Забарний допоміг ПСЖ здобути перемогу в матчі чемпіонату Франції

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ вдома обіграв "Ланс" у матчі 4-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 2:0 .

Парижани відкрили рахунок на 15-й хвилині зустрічі, коли Бредлі Барколя відзначився після передачі Вітіньї.

На старті другого тайму підопічні Луїса Енріке подвоїли свою перевагу – на 51- хвилині Барколя оформив дубль, асистував йому знову Вітінья.

Український захисник парижан Ілля Забарний вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі весь матч.

Огляд матчу ПСЖ – "Ланс"

ПСЖ здобув чотири перемоги на старті нового сезону та з 12 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату Франції. "Ланс" (6 балів) посідає дев'яту позицію.

У наступному турі ПСЖ 21 вересня на виїзді зіграє з "Марселем", а "Ланс" днем раніше прийме "Лілль".

Перед цим парижани 17 вересня вдома позмагаються з італійською "Аталантою" в поєдинку стартового туру основного раунду Ліги чемпіонів.