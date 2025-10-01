- Дата публікації
Забарний допоміг ПСЖ здобути вольову перемогу над "Барселоною" в Лізі чемпіонів
Українець провів на полі весь поєдинок, а в одному з моментів врятував парижан, у підкаті завадивши м'ячу опинитися в порожніх воротах.
Французький ПСЖ на виїзді обіграв іспанську "Барселону" в матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у місті Барселона завершився з рахунком 1:2.
На 12-й хвилині каталонці могли відкривати рахунок – Ферран Торрес вийшов один на один з голкіпером парижан Люкою Шевальє, обіграв його і пробив у порожні ворота. Однак ПСЖ врятував український захисник Ілля Забарний, який постелився у підкаті, завадивши м'ячу опинитися в сітці.
На 19-й хвилині "синьо-гранатові" все ж вийшли вперед – Ферран Торрес забив після передачі Маркуса Рашфорда.
Огляд матчу "Барселона" – ПСЖ
Буде додано незабаром.
Додамо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі попереднього розіграшу турніру підопічні Луїса Енріке розчавили міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.
Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.
За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.