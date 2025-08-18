- Дата публікації
Забарний прокоментував свій дебют за ПСЖ та отримав похвалу від головного тренера
Український захисник поділився враженнями від свого першого матчу за парижан.
Український новачок ПСЖ Ілля Забарний дав коментар після свого дебютного матчу за французький клуб.
22-річний українець провів на полі весь поєдинок першого туру чемпіонату Франції проти "Нанта", який завершився перемогою парижан з рахунком 1:0.
"Це, безумовно, інший футбол, але мені сподобалося. Я обожнюю грати в командах, які володіють м'ячем. Я отримав величезне задоволення.
Я почувався досить добре. Вболівальники були поруч, і це дуже цінно. Вони не припиняли співати. Ми відчували їхню підтримку протягом усього матчу.
Я ще не так давно знайомий зі своїми новими одноклубниками, але це неймовірні гравці. Я дуже щасливий бути тут з командою, адже всі намагаються допомагати мені щодня", – цитує Забарного RMC Sport.
Схвально оцінив дебют українського захисника і головний тренер паризького клубу Луїс Енріке.
"Його технічна та фізична форма ідеально підходить для стилю гри, який я люблю. Він впевнено поводиться з м'ячем. А без м'яча зазвичай виграє боротьбу за позиції. Він провів дуже хороший матч", – зазначив Енріке для Le Parisien.
У другому турі чемпіонату Франції паризький клуб, який минулого сезону здобув чемпіонський титул, 22 серпня прийме "Анже".
Раніше повідомлялося, що ПСЖ здійснив видовищний камбек і у серії пенальті здолав "Тоттенгем", завоювавши Суперкубок УЄФА.
Нагадаємо, Забарний перейшов до ПСЖ з англійського "Борнмута". Сума трансферу склала 63 мільйони євро плюс бонуси.