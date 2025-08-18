Забарний прокоментував свій дебют за ПСЖ та отримав похвалу від головного тренера

Ілля Забарний / © ФК ПСЖ

Український новачок ПСЖ Ілля Забарний дав коментар після свого дебютного матчу за французький клуб.

22-річний українець провів на полі весь поєдинок першого туру чемпіонату Франції проти "Нанта", який завершився перемогою парижан з рахунком 1:0.

"Це, безумовно, інший футбол, але мені сподобалося. Я обожнюю грати в командах, які володіють м'ячем. Я отримав величезне задоволення.

Я почувався досить добре. Вболівальники були поруч, і це дуже цінно. Вони не припиняли співати. Ми відчували їхню підтримку протягом усього матчу.

Я ще не так давно знайомий зі своїми новими одноклубниками, але це неймовірні гравці. Я дуже щасливий бути тут з командою, адже всі намагаються допомагати мені щодня", – цитує Забарного RMC Sport.

Схвально оцінив дебют українського захисника і головний тренер паризького клубу Луїс Енріке.

"Його технічна та фізична форма ідеально підходить для стилю гри, який я люблю. Він впевнено поводиться з м'ячем. А без м'яча зазвичай виграє боротьбу за позиції. Він провів дуже хороший матч", – зазначив Енріке для Le Parisien.

У другому турі чемпіонату Франції паризький клуб, який минулого сезону здобув чемпіонський титул, 22 серпня прийме "Анже".

Раніше повідомлялося, що ПСЖ здійснив видовищний камбек і у серії пенальті здолав "Тоттенгем", завоювавши Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, Забарний перейшов до ПСЖ з англійського "Борнмута". Сума трансферу склала 63 мільйони євро плюс бонуси.