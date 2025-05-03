Забарний проти Зінченка: "Борнмут" здобув вольову перемогу над "Арсеналом" в АПЛ (відео)

Ілля Забарний, "Арсенал " – "Борнмут" / © Associated Press

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"Борнмут" здобув вольову перемогу над "Арсеналом" у виїзному матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 1:2 .

Перший тайм залишився за господарами поля – на 34-й хвилині Деклан Райс відкрив рахунок з передачі Мартіна Едегора.

Однак у другій половині зустрічі "вишні" зуміли перевернути гру. На 67-й хвилині Дін Хейсен відновив статус-кво, а на 75-й хвилині Еванілсон приніс гостям перемогу.

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Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний провів на полі весь матч.

Український оборонець "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов на заміну на 86-й хвилині. Результативними діями наші співвітчизники не відзначилися.

Огляд матчу "Арсенал " – "Борнмут"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Арсенал" (67 очок) залишився на другому місці в АПЛ. "Борнмут" (53 бали) перебуває на восьмій позиції.

У наступному турі АПЛ "каноніри" 11 травня на виїзді позмагаються з новоспеченим чемпіоном "Ліверпулем", а "вишні" днем раніше приймуть "Астон Віллу".

Перед цим "Арсенал" у середу, 7 травня, в Парижі зіграє матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Перший поєдинок лондонський клуб удома програв з рахунком 0:1.