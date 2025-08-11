Забарний прибув до Парижа та успішно пройшов медобстеження: коли ПСЖ оголосить про трансфер

Ілля Забарний / x.com/FabrizioRomano

Центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний незабаром буде офіційно оголошений гравцем ПСЖ.

Як пише RMC Sport, у неділю, 10 серпня, 22-річний українець прилетів до Парижа задля проходження медичного обстеження та підписання 5-річного контракту.

Забарний уже успішно пройшов медобстеження. Очікується, що ПСЖ оголосить про перехід найближчими годинами.

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сума трансферу складе 67 мільйонів євро.

Також була інформація, що зарплата українського захисника за перший сезон у французькому клубі становитиме 4,5 мільйона євро "чистими".

Нагадаємо, Забарний виступав за "Борнмут" від січня 2023 року, коли перейшов до англійського клубу з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.

Минулого літа Ілля подовжив контракт із "вишнями" до кінця червня 2029 року.

У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.