Забарний "привіз" два пенальті і був вилучений: ПСЖ розніс "Баєр" у Лізі чемпіонів

Ілля Забарний, "Баєр" – ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на виїзді розгромив "Баєр" у третьому турі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Матч на "БайАрені" в Леверкузені завершився з рахунком 2:7 .

Уже на 7-й хвилині зустрічі парижани відкрили рахунок зусиллями Вілліана Пачо.

На 24-й хвилині леверкузенці заробили пенальті – український захисник французького клубу Ілля Забарний зіграв рукою у власному штрафному майданчику, заробивши жовту картку. Однак Алехандро Грімальдо не реалізував 11-метровий, влучивши у стійку.

Далі команди обмінялися вилученнями. Спочатку на 31-й хвилині з поля пішов півзахисник "фармацевтів" Роберт Андріх, отримавши пряму червону картку за удар суперника ліктем.

А через шість хвилин вилучений з поля був Забарний – українець сфолив у своєму карному майданчику та отримав другу жовту картку, яка перетворилася для нього на червону. Алейш Гарсія реалізував пенальті, зрівнявши рахунок у матчі.

Ще до перерви парижани встигли знову вийти вперед, причому забили тричі – дубль Дезіре Дуе та гол Хвічі Кварацхелії.

На початку другого тайму Нуну Мендеш збільшив перевагу підопічних Луїса Енріке.

На це швидко відповів Алейш Гарсія, забивши свій другий м'яч у цьому поєдинку.

На 66-й хвилині чинний володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле забив ще один гол у ворота німецького клубу. А на 90-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Вітінья.

Огляд матчу "Баєр" – ПСЖ

Після цієї перемоги ПСЖ (9 очок) очолив загальну турнірну таблицю основного етапу Ліги чемпіонів. "Баєр" (2 бали) посідає 27-му позицію.

У четвертому турі Ліги чемпіонів парижани 4 листопада приймуть "Баварію", а леверкузенці днем пізніше на виїзді позмагаються з "Бенфікою".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.