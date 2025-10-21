ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
557
Час на прочитання
2 хв

Забарний "привіз" два пенальті і був вилучений: ПСЖ розніс "Баєр" у Лізі чемпіонів

Невдала гра українського захисника не завадила парижанам здобути розгромну перемогу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ілля Забарний, "Баєр" – ПСЖ

Ілля Забарний, "Баєр" – ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на виїзді розгромив "Баєр" у третьому турі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Матч на "БайАрені" в Леверкузені завершився з рахунком 2:7.

Уже на 7-й хвилині зустрічі парижани відкрили рахунок зусиллями Вілліана Пачо.

На 24-й хвилині леверкузенці заробили пенальті – український захисник французького клубу Ілля Забарний зіграв рукою у власному штрафному майданчику, заробивши жовту картку. Однак Алехандро Грімальдо не реалізував 11-метровий, влучивши у стійку.

Далі команди обмінялися вилученнями. Спочатку на 31-й хвилині з поля пішов півзахисник "фармацевтів" Роберт Андріх, отримавши пряму червону картку за удар суперника ліктем.

А через шість хвилин вилучений з поля був Забарний – українець сфолив у своєму карному майданчику та отримав другу жовту картку, яка перетворилася для нього на червону. Алейш Гарсія реалізував пенальті, зрівнявши рахунок у матчі.

Ще до перерви парижани встигли знову вийти вперед, причому забили тричі – дубль Дезіре Дуе та гол Хвічі Кварацхелії.

На початку другого тайму Нуну Мендеш збільшив перевагу підопічних Луїса Енріке.

На це швидко відповів Алейш Гарсія, забивши свій другий м'яч у цьому поєдинку.

На 66-й хвилині чинний володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле забив ще один гол у ворота німецького клубу. А на 90-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Вітінья.

Огляд матчу "Баєр" – ПСЖ

Після цієї перемоги ПСЖ (9 очок) очолив загальну турнірну таблицю основного етапу Ліги чемпіонів. "Баєр" (2 бали) посідає 27-му позицію.

У четвертому турі Ліги чемпіонів парижани 4 листопада приймуть "Баварію", а леверкузенці днем пізніше на виїзді позмагаються з "Бенфікою".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
557
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie