Забарний "привіз" пенальті: ПСЖ виграв паризьке дербі у чемпіонаті Франції
Команда Луїса Енріке здобула непросту перемогу в поєдинку проти "Парижа".
ПСЖ українського захисника Іллі Забарного на своєму полі обіграв "Париж" у матчі 17-го туру чемпіонату Франції. Зустріч на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершилася з рахунком 2:1.
Підопічні Луїса Енріке відкрили рахунок у дербі наприкінці першого тайму – відзначився Дезіре Дуе.
Одразу після перерви гості відігралися – Забарний порушив правила у власному штрафному майданчику, а Віллем Геббельс реалізував пенальті.
Але вже за кілька хвилин господарі поля знову вийшли вперед – гол забив чинний володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле. Цей м'яч став вирішальним і дозволив ПСЖ здобути непросту перемогу.
Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі 70 хвилин, після чого його замінив Маркіньйос. У епізоді з "привезеним" пенальті українець також заробив жовту картку.
Огляд матчу ПСЖ – "Париж"
Після цього матчу ПСЖ (39 очок) посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції та відстає від лідера "Ланса" на один бал. "Париж" (16 пунктів) перебуває на 15-й позиції.
У наступному матчі ПСЖ 8 січня зіграє проти "Марселя" у Суперкубку Франції, а потім 12 січня знову зіграє проти "Парижа" у національному Кубку.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ завоював Міжконтинентальний кубок-2025.
Також ми розповідали, що колишній футболіст "Барселони" і ПСЖ завершив кар'єру в 32 роки.