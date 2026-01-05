Забарний "привіз" пенальті: ПСЖ виграв паризьке дербі у чемпіонаті Франції

Ілля Забарний в матчі проти "Парижа" / © Associated Press

ПСЖ українського захисника Іллі Забарного на своєму полі обіграв "Париж" у матчі 17-го туру чемпіонату Франції. Зустріч на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершилася з рахунком 2:1 .

Підопічні Луїса Енріке відкрили рахунок у дербі наприкінці першого тайму – відзначився Дезіре Дуе.

Одразу після перерви гості відігралися – Забарний порушив правила у власному штрафному майданчику, а Віллем Геббельс реалізував пенальті.

Але вже за кілька хвилин господарі поля знову вийшли вперед – гол забив чинний володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле. Цей м'яч став вирішальним і дозволив ПСЖ здобути непросту перемогу.

Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі 70 хвилин, після чого його замінив Маркіньйос. У епізоді з "привезеним" пенальті українець також заробив жовту картку.

Огляд матчу ПСЖ – "Париж"

Після цього матчу ПСЖ (39 очок) посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції та відстає від лідера "Ланса" на один бал. "Париж" (16 пунктів) перебуває на 15-й позиції.

У наступному матчі ПСЖ 8 січня зіграє проти "Марселя" у Суперкубку Франції, а потім 12 січня знову зіграє проти "Парижа" у національному Кубку.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ завоював Міжконтинентальний кубок-2025.

Також ми розповідали, що колишній футболіст "Барселони" і ПСЖ завершив кар'єру в 32 роки.