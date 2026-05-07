Забарний став п'ятим українцем, який дійшов до фіналу Ліги чемпіонів

Український захисник парижан впритул наблизився до завоювання найпрестижнішого євротрофею.

Ілля Забарний / © Associated Press

Захисник французького ПСЖ Ілля Забарний став п'ятим в історії українським футболістом, який дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.

У середу, 6 травня, парижани в Мюнхені зіграли внічию з "Баварією" (1:1) в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і за сумою двох зустрічей (6:5) вийшли до фіналу найпрестижнішого єврокубка.

Забарний провів обидва поєдинки проти мюнхенського клубу на лавці для запасних.

Ілля — п'ятий українець, який дійшов з клубом до фіналу Ліги чемпіонів. Раніше це вдавалося Андрію Шевченку, Анатолію Тимощуку, Олександру Зінченку та Андрію Луніну.

Рекордсменом за титулами є воротар Андрій Лунін: він виходив з "Реалом" до двох фіналів Ліги чемпіонів (2022 і 2024 роки) і обидва виграв. Також перемагали в головному клубному євротурнірі Андрій Шевченко ("Мілан", 2003) і Анатолій Тимощук ("Баварія", 2013).

Забарний перейшов до ПСЖ влітку минулого року з англійського "Борнмута". В основній стадії нинішнього сезону Ліги чемпіонів 23-річний українець зіграв шість матчів, але в плейоф на полі взагалі не з'являвся.

У фіналі Ліги чемпіонів підопічні Луїса Енріке позмагаються з лондонським "Арсеналом", який у півфіналі здолав мадридський "Атлетіко" (1:1, 1:0).

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті. Початок матчу — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший євротрофей.

